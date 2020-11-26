Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karşı başlatılan operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince kentteki hırsızlık olaylarının faillerinin bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında yürütülen araştırma ve incelemelerin ardından kentteki 17 hırsızlık olayı aydınlatıldı, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 34 zanlı yakalandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Gaziantep'te hırsızlık operasyonları: 34 gözaltı - Son Dakika