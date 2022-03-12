Son dakika! Gaziantep'te horoz dövüştürürken yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika! Gaziantep'te horoz dövüştürürken yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

12.03.2022 13:14
Son dakika! Gaziantep'te horoz dövüştürürken yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 6 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesindeki iş yerinde horoz dövüştürülüp bahis oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yeri sahibi ve horoz dövüştüren 6 şüpheliyi gözaltına aldı, ringde dövüştürülmek üzere bulunan 9 horozu barınağa teslim etti.

İş yerinde bahis oynadıkları tespit edilen 71 kişiye 129 bin 149 lira idari para cezası uygulandı.

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Gaziantep, Şahinbey, Asayiş, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Gaziantep'te horoz dövüştürürken yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Gaziantep'te horoz dövüştürürken yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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