Son dakika! Gaziantep'te horoz dövüştürürken yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesindeki iş yerinde horoz dövüştürülüp bahis oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yeri sahibi ve horoz dövüştüren 6 şüpheliyi gözaltına aldı, ringde dövüştürülmek üzere bulunan 9 horozu barınağa teslim etti.

İş yerinde bahis oynadıkları tespit edilen 71 kişiye 129 bin 149 lira idari para cezası uygulandı.