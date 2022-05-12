Son Dakika | Gaziantep'te hudut karakoluna havan saldırısı; 4 asker, 1 sivil yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Gaziantep'te hudut karakoluna havan saldırısı; 4 asker, 1 sivil yaralandı

12.05.2022 19:15
Son Dakika | Gaziantep'te hudut karakoluna havan saldırısı; 4 asker, 1 sivil yaralandı

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/ havan saldırısında 4 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/ havan saldırısında 4 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hain terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevkedilerek tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."


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Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı Son dakika haber... Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı Son dakika haber... Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı Aracında öldürüldü! Tiktok fenomeninin kazandığı parayı vermek istemediği için öldürüldüğü iddia edildi Aracında öldürüldü! Tiktok fenomeninin kazandığı parayı vermek istemediği için öldürüldüğü iddia edildi

Gaziantep, Suriye, Asker, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Gaziantep'te hudut karakoluna havan saldırısı; 4 asker, 1 sivil yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Gaziantep'te hudut karakoluna havan saldırısı; 4 asker, 1 sivil yaralandı - Son Dakika
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