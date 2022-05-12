MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/ havan saldırısında 4 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hain terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevkedilerek tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."