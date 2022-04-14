Gaziantep'te 2 günde ikinci scooter kazası... Kırmızı ışıkta geçti, scooterlı çocuklara çarptı - Son Dakika
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Gaziantep'te 2 günde ikinci scooter kazası... Kırmızı ışıkta geçti, scooterlı çocuklara çarptı

14.04.2022 10:32

Gaziantep'te 2 günde ikinci scooter kazası... Kırmızı ışıkta geçti, scooterlı çocuklara çarptı Otomobilin scooterlı çocuklara çarptığı anlar kamerada Gaziantep'te 2 günde ikinci scoter kazası meydana geldi.

Gaziantep'te 2 günde ikinci scooter kazası... Kırmızı ışıkta geçti, scooterlı çocuklara çarptı

Otomobilin scooterlı çocuklara çarptığı anlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 günde ikinci scoter kazası meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen otomobil yolun karşısına geçmek isteyen scooterlı çocukların arasına daldığı kazada yaşananlar, anbean kameralara yansıdı. Çocukların ölümden döndüğü kazanın ardından gözaltına alınan kadın sürücü serbest bırakıldı.

Kaza, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde Anneler Parkı civarında dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre lise son sınıf öğrencileri Mustafa Koray K. ile Cemal A. dershane arasında yemek yemeye gitmek için scootera bindi. Anneler Parkı civarına gelen iki arkadaş yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Yolun karşısına geçmeye çalıştıkları esnada sürücü Nagihan B.'nin kontrolünde olan plakası öğrenilemeyen otomobil kırmızı ışıkta durmadı. Kırmızı ışıkta durmayan araç tek scootera binen iki arkadaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atarak yola savrulan Cemal A. hafif Mustafa Koray K. ise ağır yaralandı. Yaralı öğrenciler Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken kazaya sebep olan sürücü Nagihan B. polis ekipleri tarafından İbrahimli Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesi alınan Nagihan B. serbest bırakıldı.

Feci kaza kameraya yansıdı

İki gencin ölümden döndüğü kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası kırmızı ışıkta durmayan otomobilin scooter'daki çocuklara çarpma anını saniye saniye kaydetti. İki arkadaşın kaza anında çarpmanın etkisiyle taklalar atarak yola savrulduğu anlar anbean kameraya yansıdı.

Aynı bölgede ikinci scooter kazası

Kazanın yaşandığı bölgede iki gün önce de bir otomobil scooterlı çocukların arasına dalmıştı. Kazada lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybederken arkadaşı Şimal Toprak ise ağır yaralanmıştı. Güvenlik kamerasın yansıyan kaza aynı bölgede 3 gün içerisinde yaşanan 2'nci scooter kazası olarak kayda geçti.

Gaziantep'te 2 günde ikinci scooter kazası... Kırmızı ışıkta geçti, scooterlı çocuklara çarptı
Gaziantep'te 2 günde ikinci scooter kazası... Kırmızı ışıkta geçti, scooterlı çocuklara çarptı
Gaziantep'te 2 günde ikinci scooter kazası... Kırmızı ışıkta geçti, scooterlı çocuklara çarptı
Gaziantep'te 2 günde ikinci scooter kazası... Kırmızı ışıkta geçti, scooterlı çocuklara çarptı
Gaziantep'te 2 günde ikinci scooter kazası... Kırmızı ışıkta geçti, scooterlı çocuklara çarptı
Gaziantep'te 2 günde ikinci scooter kazası... Kırmızı ışıkta geçti, scooterlı çocuklara çarptı
Gaziantep'te 2 günde ikinci scooter kazası... Kırmızı ışıkta geçti, scooterlı çocuklara çarptı
Gaziantep'te 2 günde ikinci scooter kazası... Kırmızı ışıkta geçti, scooterlı çocuklara çarptı
Gaziantep'te 2 günde ikinci scooter kazası... Kırmızı ışıkta geçti, scooterlı çocuklara çarptı

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Son dakika gündem: SCOOTERIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA Son dakika gündem: SCOOTERIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA Gaziantep'te otomobilin çarptığı scooter sürücüsü genç kız hayatını kaybetti Gaziantep'te otomobilin çarptığı scooter sürücüsü genç kız hayatını kaybetti

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 2 günde ikinci scooter kazası... Kırmızı ışıkta geçti, scooterlı çocuklara çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 2 günde ikinci scooter kazası... Kırmızı ışıkta geçti, scooterlı çocuklara çarptı - Son Dakika
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