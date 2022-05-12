Son dakika! GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika! GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

12.05.2022 13:36

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı saptanan bir depoya savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Baskın yapılan depodaki aramada; bidon ve tanklar içerisinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıta el koyan ekipler, ismi açıklanmayan depo sahibini gözaltına aldı.

Son dakika! GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU
Son dakika! GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU
Son dakika! GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU
Son dakika! GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika
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