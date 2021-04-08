Gaziantep'te 71 şişe sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 71 şişe sahte alkol ve 60 litre dökme alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce sahte alkol üretenlere yönelik Dülükbaba ve Değirmiçem mahallelerinde iki adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 71 şişe sahte alkol, 60 litre dökme alkol ve gümrük kaçağı 475 sigara ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.