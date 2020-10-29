Son dakika! Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Son dakika! Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

29.10.2020 11:19
Son dakika! Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Son dakika haberi... Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Gaziantep- Şanlıurfa kara yolunda uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptılar.

Yapılan aramada aracın bagaj ve koltuk kısmında 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekipler araçtaki 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Şanlıurfa, Gaziantep, Sigara, Nizip, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

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