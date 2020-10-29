Son dakika! Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Gaziantep- Şanlıurfa kara yolunda uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptılar.

Yapılan aramada aracın bagaj ve koltuk kısmında 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekipler araçtaki 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı.