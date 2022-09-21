Son Dakika | GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA VE MAKARON OPERASYONU

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 2 işyeri ile bir depoya düzenlediği baskında kaçak sigara ve makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyeti yürütüldüğü tespit edilen 2 işyeri ile bir depoya savcılık kararıyla baskın düzenledi. Polis ekiplerinin 3 adreste yaptığı aramalarda 2 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ile 1400 adet gümrük kaçağı dolu makoron ele geçirildi. Sigara ve makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak haklarında yasal işlem başlattı.