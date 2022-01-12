Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Mevlüt O. (60) yönetimindeki 65 BC 304 plakalı kamyon, Nurdağı- İslahiye kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde Emine Tüncer (48) idaresindeki 33 U 4317 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Emine Tüncer olay yerinde hayatını kaybetti.
Tüncer'in cenazesi Nurdağı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Gaziantep'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika