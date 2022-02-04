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GAZİANTEP - Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

GAZİANTEP - Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

04.02.2022 16:21

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çatıda biriken kar kütlesinin yere düşme anı görüntülendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çatıda biriken kar kütlesinin yere düşme anı görüntülendi.

Garnizon Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezindeki teras katta biriken kar kütlesinin bir kısmı eriyerek düştü.

Bu noktadan geçen bir kişi, kütlenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

O anlar karşı apartmanda oturan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GAZİANTEP - Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

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Gaziantep, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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