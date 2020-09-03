Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kayalıklardan dereye düşen çoban yaşamını yitirdi.
Ramazan Güngör (60), Güngören Mahallesi Değirmendere mevkisinde keçilerini otlatırken kayalıklardan dereye düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Çobanın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Merkezine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:45 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Gaziantep'te kayalıklardan dereye düşen çoban hayatını kaybetti - Son Dakika