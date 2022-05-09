Son Dakika | Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtıp telefon ve para gasbeden 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtıp telefon ve para gasbeden 3 zanlı tutuklandı

09.05.2022 14:53
Son Dakika | Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtıp telefon ve para gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtarak gasp yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtarak gasp yapan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp silah gösteren zanlıların 2 kişinin cep telefonu ve parasını gasbetmesi ve bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.Ş, M.D. ve M.E. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Gaziantep, Şahinbey, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtıp telefon ve para gasbeden 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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