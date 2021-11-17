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Son Dakika | Gaziantep'te koca dehşeti...Anne, 5 çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika | Gaziantep'te koca dehşeti...Anne, 5 çocuğunun gözü önünde öldürüldü

17.11.2021 14:27

Son dakika haberler... Gaziantep'te koca dehşeti.

Gaziantep'te koca dehşeti...Anne, 5 çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Beş çocuk annesi kadın, boşanma meselesi yüzünden tartıştığı kocası tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te beş çocuk annesi kadın, boşanma davası yüzünden tartıştığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde beş kurşunla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan cani koca yakalanırken, genç kadının cenaze töreni sırasında gözyaşları sel oldu.

Olay, gece saatlerinde Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.M.ile eşi Esra Maş (31), şiddetli geçimsizlik ve boşanma davası nedeniyle beş çocuklarının da bulunduğu araç içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.M., üzerindeki tabanca ile eşi Esra Maş'a 5 el ateş etti. Talihsiz kadın ağır yaralanırken, H.M. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Esra Maş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan

tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Esra Maş'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Oğuzeli ilçesi Konukoğlu Camii'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazede genç kadının annesi Ülger ve babası Mustafa Demirarslan feryat ederek gözyaşı döktü. Anne Ülger, cenaze gasilhaneden çıkarılırken baygınlık geçirdi. Talihsiz kadının bazı yakınları sinir krizi geçirirken, baba Mustafa Demirarslan cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çekti.

"Kızımı çocuklarının gözü önünde beş kurşunla öldürdü"

Kızının çocuklarının gözü önünde beş kurşunla öldürüldüğünü ifade eden Mustafa Demirarslan, "Söylenecek bir şey yok, söylenecek kelimeler tükendi. Benim kızımın ne günahı vardı. Aralarında geçimsizlik vardı. Kızım boşanacaktı ama sonra korktuğu için vazgeçti, seviyorum dedi. Kocası 'Benden boşanırsan seni öldürürüm, anneni-babanı öldürürüm' demiş. Bu kadın cinayetleri dursun artık, ciğerimiz yandı. Üç-dört gün önce kızımı getirin dedim, getirmediler. Kızım ve çocukları arabanın içindeymiş. Çocukları arabadan indikten sonra kızıma beş kez ateş etmiş. Kızım hastaneye kaldırılmış ve orada ölmüş. Olayı duyduğumuzda dünyamız başımıza yıkıldı. Geride beş tane çocuk kaldı. Ben bu çocuklarla ne yapacağım. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.

Eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan H.M. ise polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan katil zanlısı gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Gaziantep'te koca dehşeti...Anne, 5 çocuğunun gözü önünde öldürüldü
Son Dakika | Gaziantep'te koca dehşeti...Anne, 5 çocuğunun gözü önünde öldürüldü
Son Dakika | Gaziantep'te koca dehşeti...Anne, 5 çocuğunun gözü önünde öldürüldü
Son Dakika | Gaziantep'te koca dehşeti...Anne, 5 çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Gaziantep, Tragger, Cenaze, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Gaziantep'te koca dehşeti...Anne, 5 çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Gaziantep'te koca dehşeti...Anne, 5 çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika
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