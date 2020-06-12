Son Dakika | Gaziantep'te Kovid-19'la mücadele için yeni kararlar alındı - Son Dakika

Son Dakika | Gaziantep'te Kovid-19'la mücadele için yeni kararlar alındı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirlerin uygulanmasına karar verildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. Vali Davut Gül başkanlığında gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda, 10 ve üzeri çalışanı bulunan bütün işletmelerin yemekhane girişlerine el yıkama lavabosu konulması kararlaştırıldı. Yemekhanelerdeki masaların iki kişilik veya dört kişilik olması, aralarında cam bölme bulunması, dört kişilik olanlarda çapraz oturma düzenine geçilmesi şeklinde uygulama getirildi. Yemekhanelerdeki masalarda numara sisteminin oluşturulması ve çalışanın her zaman aynı numaralı masaya oturması kararı verildi. Yemek yeme saatlerinde grupların vardiya değişiminde 15 dakikalık ara ile ortamın havalandırılmasının sağlanması istendi. Mescitlerde tek kullanımlık seccadenin bulundurularak kullan-at sisteminin uygulanması uygun görüldü. Kamu-özel-üniversite iş birliğinde sağlık alt komisyonunun oluşturulması, sivil toplum kuruluşlarına Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitim verilerek vatandaşları konuyla ilgili bilgilendirme yapmaları kararlaştırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı

Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı

Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak