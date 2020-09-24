Son dakika! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1375 kişiye ceza - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

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