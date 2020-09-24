Son dakika! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1375 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1375 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1375 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:09 - Kaynak: AA
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