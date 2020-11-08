Son dakika! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 853 kişiye ceza - Son Dakika

Son dakika! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 853 kişiye ceza
08.11.2020 11:23
Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 853 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 853 kişiye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 853 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 22 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 429 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
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