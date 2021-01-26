Son dakika! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 278 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 278 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 227, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 51 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 127 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.