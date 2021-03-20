Son dakika... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 372 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Son dakika... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 372 kişiye para cezası uygulandı
20.03.2021 09:17
Son dakika haberleri: Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 372 kişiye para cezası kesildi.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 372 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 197, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 175 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 951 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
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