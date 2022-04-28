Son dakika... Gaziantep'te küçük Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanıklara tahliye - Son Dakika
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Son dakika... Gaziantep'te küçük Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanıklara tahliye

28.04.2022 15:44
Son dakika... Gaziantep'te küçük Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanıklara tahliye

Son dakika haberine göre Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.

27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa E, Süheyla K, Zeliha C. ve Mustafa Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Mustafa E'nin ağabeyi Mahmut E. ve Zeynep C. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen veteriner hekim M.C.Ç, köpeğe aşı yaptığını ancak sahibinin kim olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek köpeğin sahibi olmadıklarını iddia etti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma savcısı ile Ateş ailesinin avukatları, tahliye kararına itiraz etti.

İtirazın, üst mahkeme sıfatıyla nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesince inceleneceği öğrenildi.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık 2021'de pitbul cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, 21 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. Savcılığın tutukluluğa itirazını inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Gaziantep'te küçük Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanıklara tahliye - Son Dakika


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