Son dakika! Gaziantep'te kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Gaziantep'te kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

10.05.2022 15:37

Son dakika 3. sayfa haberi: - Gaziantep'te kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı Kuzenlerin silahlı satırlı kavgası cinayetle son buldu Kadın doğum uzmanı akrabasını silahla öldürdüGAZİANTEP Gaziantep'te, miras nedeniyle kuzenler arasında çıkan satırlı ve silahlı kavgada kadın doğum uzmanı olan akrabası...

- Gaziantep'te kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Kuzenlerin silahlı satırlı kavgası cinayetle son buldu

Kadın doğum uzmanı akrabasını silahla öldürdü

GAZİANTEP Gaziantep'te, miras nedeniyle kuzenler arasında çıkan satırlı ve silahlı kavgada kadın doğum uzmanı olan akrabası tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti. Olay sonrası iki kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Doktorlar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzenler, öğle saatlerinde Doktorlar Sitesi'nde ofisi bulunan kadın doğum uzmanı B.Ç.'nin ofisinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, silahını çıkaran kadın doğum uzmanı B.Ç., kuzeni Alaattin Çelik ile yanındakilere ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna kurşuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Alaattin Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda hafif şekilde yaralanan diğer iki kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Katil zanlısı gözaltına alındı

Katil zanlısı B.Ç. ise olay sonrası hızlı bir şekilde bölgeye intikal eden polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısının sorgusu sürerken, ölümüne neden olduğu kuzeni Alaattin Çelik'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Son dakika! Gaziantep'te kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Son dakika! Gaziantep'te kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Son dakika! Gaziantep'te kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Son dakika! Gaziantep'te kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

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Şehitkamil, Gaziantep, Doğum, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Gaziantep'te kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Gaziantep'te kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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