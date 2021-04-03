Son dakika: Gaziantep'te makaron operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Son dakika: Gaziantep'te makaron operasyonu: 1 gözaltı
03.04.2021 09:47
Son dakika haberi: Gaziantep'te polis ekipleri bir iy yeri ve depoya daptığı operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 489 bin 600 adet makaron ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te polis ekipleri bir iy yeri ve depoya daptığı operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 489 bin 600 adet makaron ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmalar sonuçunda Şahinbey İlçesinde bulunan bir iy yeri ve dopaya baskın düzenledi. Ekipler operasyonda 489 bin 600 adet boş makaron ele geçirirken, 1 kişiyi de gözaltına aldı.
İmha edilmek üzere makaronlara el koyan polis, şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında yasal işlemler başlattı. - GAZİANTEP
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