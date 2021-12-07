Son dakika! Gaziantep'te nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Çocuğun nefes alamadığını gören yakınları, Kutlu'yu Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine götürdü. Kutlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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