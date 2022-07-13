Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 1,5 hektarlık alanda zarar oluştu.
Koçcağız Mahallesi'ne bağlı Göz Kayası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahallelinin de katıldığı yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu örtü yangını söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Gaziantep'te örtü yangınında 1,5 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika