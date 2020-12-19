Son dakika haberleri | Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (13)
19.12.2020 20:39
Edinilen son dakika gelişmesine göre BAKANLAR TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Gaziantep Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Sağlık Müdürümüz ve başhekimlerimizin katılımıyla;
BAKANLAR TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Gaziantep Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Sağlık Müdürümüz ve başhekimlerimizin katılımıyla; ilimizdeki salgın seyrini ve alınan tedbirleri değerlendirdik" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Gaziantep'teki elim hadisenin yaşandığı hastanede incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Adli ve idari süreç, derhal başlatılmış olup titizlikle sürdürülmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.
Haber: ANKARA,
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