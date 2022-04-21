PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama

21.04.2022 22:15
PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep'te TEM Şube ekiplerinin şafak operasyonuyla yakalanan ve eylem arayışında olduğu tespit edilen PKK'lı 2 terörist tutuklandı.

Gaziantep'te TEM Şube ekiplerinin şafak operasyonuyla yakalanan ve eylem arayışında olduğu tespit edilen PKK'lı 2 terörist tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK'ya yönelik şafak operasyonu düzenledi. Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın muhtemel eylem ve faaliyetlerini deşifre edip mensuplarını yakalamak için çalışma yürüten ekipler, PKK'nın Gaziantep'teki hain planını deşifre etti. Ekipler sınır ötesi alanlarda faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye geçen ve eylem arayışında olan 2 teröristin Gaziantep'te saklandığı bilgisine ulaştı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için harekete geçen ekipler 2 teröristin saklandığı adresi belirledi.

Belirlenen adreslere dün şafak operasyonu düzenleyerek eş zamanlı baskın yapan ekipler, 2 terör örgütü üyesini kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 terörist çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

(Muhammet Abdulkadir Esen - İHA)

PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama
PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama
PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama
PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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