Gaziantep'te PKK terör örgütüne operasyon... Gaziantep'te eylem hazırlığında olan 8 terörist yakalandı

GAZİANTEP Terörist elebaşı Öcalan'ın yakalanma yıl dönümü dolayısıyla eylem hazırlığı yapan 8 terörist eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olması nedeniyle terör örgütü tarafından yapılması muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüpheli şahıs 14.02.2022 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.