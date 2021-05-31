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Son dakika: Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nden Filistin'e ambulans desteği - Son Dakika

Son dakika: Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nden Filistin'e ambulans desteği

31.05.2021 13:19
Son dakika: Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nden Filistin'e ambulans desteği, System.String[]

Son dakika haberleri: Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Filistin'de 75 bin insanın evsiz kaldığını, 2 bin civarında yaralının ise hastanelerde kısıtlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışıldığını söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Filistin'de 75 bin insanın evsiz kaldığını, 2 bin civarında yaralının ise hastanelerde kısıtlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışıldığını söyledi.

Kınık, Şahinbey Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında kurulan stantları gezdi, kan verenlere teşekkür etti.

Kınık daha sonra aynı alanda kurulan ve Şahinbey Belediyesi tarafından Gazze'ye gönderilecek olan 5 ambulansın protokol imza törenine katıldı.

Burada konuşan Kınık, Filistin topraklarının mayıs ayının başından beri İsrail'in ateş hattında olduğunu belirterek, saldırılara karşı duyarsız kalmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Filistin'de acil sağlık noktasında ciddi ihtiyaç olduğunu belirten Kınık, şöyle konuştu:

"Gazze'de neredeyse Marmara depreminin yıktığı kadar bina yıkıldı. Şu an 75 bin insan evsiz ve alt yapı ve üst yapılar vuruldu. Çok ciddi bir hasar var. 2 bin civarında bir yaralı var hastanelerde ve burada da enerji yok. Filistinli kardeşlerimiz bu anlamda yardımlarınıza muhtaç. Şu an 100 milyon liralık bir acil yardım paketiyle yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Şahinbey Belediyesi tam donanımlı 5 ambulans oraya gönderecek. Emeği geçenlere herkese çok teşekkür ederim."

Kan bağışı oranının artırılması çağrısında bulundu

Kınık, her gün yaklaşık 8-9 bin ünite kanın toplanması gerektiğini belirterek, "Yılda ülkemizde yaklaşık 3 milyon ünite kan topluyoruz. Her bir ünite kan 3 kişiye gidip can oluyor. Yaklaşık 9 milyon insana şifa oluyor. Kızılay olarak Türkiye'nin 300 noktasında bu kanı bağışçılarımızdan alıyoruz 81 ilde hangi hastane bizden istiyorsa onlara veriyoruz." dedi.

Kadın bağışçı sayısının az olduğuna dikkati çeken Kınık, "Kadın bağışçı oranımız Türkiye geneli yüzde 14 civarında, çok düşük. Dolayısıyla toplumun yarısının kadın olduğunu düşünürsek toplumun yarısından mahrum şekilde hareket ediyoruz. Ama burada kadınları görmek çok kıymetli bizim için." ifadelerini kullandı.

Kınık, immün plazma bağışının da önemine değinerek, "Şimdiye kadar yaklaşık 150 bin Kovid-19 hastasına plazmalar nakledildi. Şunu ifade edeyim. İmmün plazma verebilecek olanlarda, yüz iyileşmiş hastaya teklif ettiğimizde 92'si vermeyi kabul etti. Bu çok iyi bir oran."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise hayatın her anlamda devam etiğini hatırlatarak, "Onun için kan sürekli bir ihtiyaçtır. Bu anlamda burada verdiğimiz her katkı birilerine can olacak. Türk Kızılay'ı bu milletin yüz akı. Dünyanın her tarafında bayrağımızı dalgalandırıyor." diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da belediye olarak kan bağışına ciddi önem verdiklerini ve bu anlamda çeşitli kampanyalar yaptıklarını anlattı.

Amaçlarının yeni bir rekor kırmak olduğunu belirten Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar 17 bin 751 ünite kan bağışı toplandı. Bugün inşallah bu sayıyı 20 binin üzerine çıkarmak istiyoruz. 100 bisiklet getirdik. Bugün kan verenlere kura ile bisiklet hediye edeceğiz. Filistin'de terör örgütü İsrail tarafından çok büyük saldırılar oluyor. Bir de biz Gazze ile kardeş belediyeyiz. Daha önce çeşitli yardımlarımız olmuştu. Şimdi de 5 tam donanımlı ambulansı ihtiyaç olduğu için gönderiyoruz."

Konuşmanın ardından Kınık ve Tahmazoğlu 5 ambulansın gönderilmesine ilişkin protokolünü imzaladı.

İkili daha sonra alanda kurulan stantta kan bağışında bulundu.

Şahinbey, Filistin, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nden Filistin'e ambulans desteği - Son Dakika


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