Son dakika haberi | Gaziantep'te sendika başkanına silahlı saldırı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Gaziantep'te sendika başkanına silahlı saldırı

16.05.2022 13:51

Son dakika haberlerine göre - Gaziantep'te sendika başkanına silahlı saldırı Sendika başkanını yaralayan saldırgan dehşet saçtı Gaziantep'te Öz Taşıma-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Oğuz Salıcı husumetli akrabasının silahlı saldırısına uğradı.

- Gaziantep'te sendika başkanına silahlı saldırı

Sendika başkanını yaralayan saldırgan dehşet saçtı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Öz Taşıma-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Oğuz Salıcı husumetli akrabasının silahlı saldırısına uğradı. Başkan Salıcı ayağından hafif yaralanırken olay yerinden koşarak uzaklaşan saldırganın rastgele havaya ateş etmesi korku dolu anlara neden oldu.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesi İncili Pınar Mahallesi Nişantaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Öz Taşıma-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Oğuz Salıcı, şubenin bulunduğu iş merkezinin önünde husumetli olduğu akrabasıyla karşılaştı. Başkan Salıcı ile tartışmaya başlayan yakını tartışma sırasında tabancasını çıkararak Salıcı'ya ateş etti. Saldırgan birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden koşarak uzaklaşırken bölgede büyük panik yaşandı. Başkan Salıcı ayağına gelen bir merminin sıyırması sonucu hafif yaralandı. Havaya rastgele ateş eden saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri yoldan geçen bir arabaya isabet etti. Arabanın arka kapı camları kırılırken araçtaki iki kişi büyük şok yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken ayağından yaralanan Salıcı, 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Ucuz atlattılar"

Olay anını anlatan Uğur Yılmaz, vergi dairesinden çıktığı esnada 2-3 kişinin tartıştığını belirtti. Herkesin bir anda koşmaya başladığını aktaran Yılmaz, "Bende caddeye tramvay yoluna doğru koştum. Bir kişi önde koşarken arkadaki kişi silahını çıkararak 2-3 el ateş etti. Merminin bir tanesi arabaya isabet etti. Ateş eden kişiyi tam göremedim. O an bende koşuyordum. Herkes can havliyle kaçıyordu. Allah'tan arabanın ön koltuk camına denk gelmedi. Ucuz atlattılar" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi | Gaziantep'te sendika başkanına silahlı saldırı
Son dakika haberi | Gaziantep'te sendika başkanına silahlı saldırı
Son dakika haberi | Gaziantep'te sendika başkanına silahlı saldırı
Son dakika haberi | Gaziantep'te sendika başkanına silahlı saldırı
Son dakika haberi | Gaziantep'te sendika başkanına silahlı saldırı

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Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI Son dakika: GAZİANTEP'TE, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN SENDİKA BAŞKANI YARALANDI Son dakika gündem: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hafif yaralandı Son dakika gündem: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hafif yaralandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Gaziantep'te sendika başkanına silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Gaziantep'te sendika başkanına silahlı saldırı - Son Dakika
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