Son dakika: Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin zanlı veya zanlıları yakalama çalışması devam ediyor.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilen Beyazıt, yapılan müdahaleye rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

14 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde yolda yürüyen Yunus Emre Beyazıt (24), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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