Son Dakika: Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor - Son Dakika

Son Dakika: Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor

Son dakika haberleri: Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyorSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti.

Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca'nın uyardığı kentte, birçok kişinin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Polis ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara ceza kesti.

Bakan Koca, son iki hafta içinde vaka sayılarında Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış olduğunu söyledi. Gaziantep'te, birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü.

Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında polisler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparken, maskesiz gezen vatandaşlara ise 900 lira ceza kesti. Maske takmayan vatandaşlar, polis ekiplerine çeşitli bahaneler sunmasına rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskelerini doğru takmayanlara tepki gösterdi.

'LÜTFEN BÜTÇENİZİ, KENDİNİZİ VE ŞEHRİMİZİ DÜŞÜNÜN'

Bir haftada yazılan cezalara dikkat çekerek sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "İlimizde, son 7 gün içerisinde sosyal mesafeye uymayan ya da nizami maske kullanmayan 10 bin 965 kişiye 11 milyon 179 bin 647 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen bütçenizi, kendinizi ve şehrimizi düşünerek kurallara uyalım" diyerek uyarıda bulundu.

Fahrettin Koca, Diyarbakır, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor - Son Dakika

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