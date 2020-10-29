Son dakika! Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 78 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması neticesinde Sanayi Sitesi yakınlarında A.Ö'yü durdurdu.

Şüphelinin çantasında arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 40 sikke, 10 yüzük, 3 insan figürlü heykel, 20 metal ve 5 taş obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.