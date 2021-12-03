İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis , itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

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