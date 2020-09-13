İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Eylül 'de terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik kentte 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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