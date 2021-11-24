Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriyeli 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Bir şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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