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Son Dakika | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

15.02.2022 12:49
Son Dakika | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

Son dakika haber: Gaziantep'te kent merkezinde son 1 haftada yaşanan 14 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te kent merkezinde son 1 haftada yaşanan 14 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Sevdikleriniz ve kendiniz için, lütfen kurallara uyalım" başlığıyla, kent merkezinde son 1 haftada yaşanan 14 trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücüler ile yayaların karıştığı kazalar kameralara yansırken can kaybı yaşanmadı.

14 ayrı kaza görüntülendi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde bulunan Kolejtepe Mahallesi, Vatan Mahallesi, Bülbülzade Mahallesi, Havalimanı Yolu, Karataş Mahallesi, Beykent Köprülü Kavşağı, Sani Konukoğlu Bulvarı, 23 Nisan Mahallesi, Mücahitler Mahallesi, Karagöz Caddesi, Sanayi Mahallesi, Güzelvadi Mahallesi, Sankopark AVM Karşısı ve Maanoğlu kavşağında meydana gelen 14 ayrı trafik kazasının görüntülerini paylaştı. - GAZİANTEP

Son Dakika | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı
Son Dakika | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika


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