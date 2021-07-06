Son dakika! Gaziantep'te uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, bir miktar uyuşturucuyla 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uygulama yaptı.

Uygulamada 11 şahıs üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirdi.

Uygulama kapsamında ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 4 motosiklet de yakalandı.???????