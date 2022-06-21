İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 6 ev, 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda; 354 gram metamfetamin, 840 gram esrar, 67 kök kenevir, 9 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, 15 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyette sorgularına başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

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