Son dakika... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

21.06.2022 09:18
Son dakika... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.  6 ev, 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda; 354 gram metamfetamin, 840 gram esrar, 67 kök kenevir, 9 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, 15 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyette sorgularına başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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