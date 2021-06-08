Son dakika... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kilo 740 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli şahıs da gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Malazgirt Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu ticaretiyle uğraşıldığı bilgisinin alınması üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 2 kilo 740 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP