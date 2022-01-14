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Son dakika! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

14.01.2022 09:21
Son dakika! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te bir evde 1 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir evde 1 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Evde arama yapan ekipler, 1 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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sentetik uyuşturucu, Şehitkamil, Gaziantep, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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