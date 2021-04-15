GAZİANTEP'te aynı gün 3 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salı günü 3 kişinin telefonlarının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bu kişilerin ifadesi doğrultusunda olayların yaşandığı mağaza ve marketlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlik tespitinin ardından 3 olayın da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini saptayan polis, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.