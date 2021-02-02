Son dakika: Gaziantep'te, yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika: Gaziantep'te, yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika: Gaziantep'te, yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

02.02.2021 12:54

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'te yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ayda 2,5 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu farklı adreslerde bahis oynatan 18 şüpheliyi tespit etti. Şafak vakti harekete geçen, aralarında Özel Harekatçıların da bulunduğu 100 polis, eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron destekli operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 95 bin TL para, bir miktar döviz, 24 cep telefonu, 5 bilgisayar, elektronik malzemeler ve çok sayıda yasa dışı bahisle ilgili belge ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika: Gaziantep'te, yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Gaziantep'te, yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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