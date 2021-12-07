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Son Dakika | Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika | Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 10 gözaltı

07.12.2021 15:42
Son Dakika | Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haberleri... Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, yasadışı bahis oynatan ve pos tefeciliği yapan şüphelilere operasyon yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, yasadışı bahis oynatan ve pos tefeciliği yapan şüphelilere operasyon yaptı. Operasyon sonucu çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis ve pos tefeciliği yapan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde operasyon yaptı. Ekipler operasyon sonucu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 104 adet fişek 12 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 5 adet tablet, 2 adet flaşh bellek, 1 adet hafıza kartı, 3 adet pos cihazı, 1 adet yasa dışı bahis kupon yazma makinesi, 27 bin 350 TL, 2 bin 720 Avro, çok sayıda pos slipi, kredi kartı ve yasadışı bahis kuponu ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Son Dakika | Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Gaziantep, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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