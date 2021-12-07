Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, yasadışı bahis oynatan ve pos tefeciliği yapan şüphelilere operasyon yaptı. Operasyon sonucu çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis ve pos tefeciliği yapan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde operasyon yaptı. Ekipler operasyon sonucu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 104 adet fişek 12 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 5 adet tablet, 2 adet flaşh bellek, 1 adet hafıza kartı, 3 adet pos cihazı, 1 adet yasa dışı bahis kupon yazma makinesi, 27 bin 350 TL, 2 bin 720 Avro, çok sayıda pos slipi, kredi kartı ve yasadışı bahis kuponu ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP