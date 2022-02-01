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Zincirleme kazalar trafiği felç etti - Son Dakika

Zincirleme kazalar trafiği felç etti

01.02.2022 11:22
Zincirleme kazalar trafiği felç etti

Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sis ve gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan çok sayıda araç zincirleme trafik kazasına neden oldu, birçok noktada trafik tıkandı.

Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sis ve gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan çok sayıda araç zincirleme trafik kazasına neden oldu, birçok noktada trafik tıkandı.

Gaziantep'te gece saatlerinde etkili olan donun neden olduğu gizli buzlanma ile sis beraberinde çok sayıda trafik kazası getirdi. Akkent Köprülü Kavşağı, Sani Konukoğlu Bulvarı ile Havaalanı Yolu Caddesinde gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan onlarca otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazalardan dolayı yollarda savrulan araçların çoğunda büyük maddi hasar meydana gelirken araç sürücüleri yaralandı.

16 AYRI NOKTADA TRAFİK KAZASI

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 16 ayrı noktadan kaza ihbarı geldiği öğrenilirken kazalardan dolayı sabah saatlerinde kentte trafik felç oldu. Kazalardan dolayı trafiğin ilerlemediği yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.^

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazalardan dolayı tıkanan trafiği açmak için yoğun çaba gösterdi. Yaralı sürücüler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/ İHA)

Zincirleme kazalar trafiği felç etti
Zincirleme kazalar trafiği felç etti
Zincirleme kazalar trafiği felç etti
Zincirleme kazalar trafiği felç etti
Zincirleme kazalar trafiği felç etti
Zincirleme kazalar trafiği felç etti

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Gaziantep, 112 Acil, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zincirleme kazalar trafiği felç etti - Son Dakika


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