Son Dakika: Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Abdülrezzak Özerol (48) idaresindeki 27 N 2498 plakalı otomobil ile Ali Cengiz yönetimindeki 34 BJS 643 plakalı otomobil Gaziantep- Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.

O sırada seyir halindeki Memik Fatih Yağlı idaresindeki 27 BPE 10 plakalı kamyonet kaza yapan araçlara çarptı. Bölgeden geçen bir sivil polis aracı da kazaya karıştı.

Kazada, sürücü Özerol ile aynı otomobilde bulunan Fevzi Başkurt (52), Sıdıka Nur Ekinci (3) ve Rabia Ekinci (1) olay yerinde yaşamını yitirdi.

İkisi polis aracında cezaevine teslim edilmeye götürülen hükümlü olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ulaşım bölgede kontrollü olarak sağlanıyor.