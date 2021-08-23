Son dakika... Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücüler Ergenekon, Dündar ile araçtaki Ali Emir Aydın , ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Mahmut Aydın idaresindeki 27 GV 622 plakalı otomobil de savrulan araçlara çarptı.

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