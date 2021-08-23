Son dakika... Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesi istikametine seyreden Cihangir Ergenekon yönetimindeki Almanya plakalı otomobille karşı yönden gelen Vural Dündar'ın kullandığı 35 FD 349 plakalı otomobil çarpıştı.
Mahmut Aydın idaresindeki 27 GV 622 plakalı otomobil de savrulan araçlara çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler Ergenekon, Dündar ile araçtaki Ali Emir Aydın, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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