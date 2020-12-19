Son dakika: Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika: Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

19.12.2020 22:15
Son dakika: Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi, System.String[]

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te bir hastanın daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdiğini açıklayan Bakan Koca, "Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, Gaziantep, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika: Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika


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