Son dakika: Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika: Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 13 tutuklama

02.03.2022 11:02
Son dakika: Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 13 tutuklama

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, polisin hırsızlık olaylarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 13'ü, mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polisin hırsızlık olaylarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 13'ü, mahkemece tutuklandı.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Farklı tarihlerde 16 hırsızlık olayını gerçekleştiren 19 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 tabanca, 58 mermi ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; 6'sı ise serbest bırakıldı.


Son dakika: Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 13 tutuklama
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Şahinbey Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika
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