Son dakika haberi: Gaziantep'teki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Gaziantep'teki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

18.07.2022 16:09

Son dakika habere göre Gaziantep'teki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındıGAZİANTEP Gaziantep'teki orman yangını tüm kurumların aynı anda harekete geçmesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Gaziantep'teki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

GAZİANTEP Gaziantep'teki orman yangını tüm kurumların aynı anda harekete geçmesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Gaziantep'te bugün 14: 40 sıralarında çıkan orman yangını, ihbarın ardından emniyet, jandarma, Orman Genel müdürlüğü ve belediye ekipleri başta olmak üzere tüm kurumlarının hızla harekete geçerek, alevlere müdahale etmesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın ile birlikte onlarca itfaiye aracı, toma ile birlikte yüzlerce itfaiye eri, polis, jandarma, orman görevlisi aynı anda harekete geçti. Söndürme çalışmalarına Orman genel müdürlüğüne ait helikopterlerinin yanı sıra 3 adet uçakta eşlik etti.

Orman Genel Müdürlüğüne ait 3 adet söndürme uçağı, ihbarın ardından Adana'dan havalanarak, Gaziantep'deki yangına müdahale etti.

Rüzgar ve aşırı sıcaklara rağmen ekipler 1 saatte alevlerin önünü keserek, kontrol altına almayı başardı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Yangının kontrol altına alındığını duyuran Vali Gül, "İlk ihbarı saat 14: 40'da aldık. Gaziantep Burç ormanlarında yangın meydana geldi. Şimdilik 10-15 hektarın yandı. Önemli kısmı örtü yangını. Ekiplerin erken müdahalesi yangının yayılmasını engelledi. Ormanlar Gaziantep'te çok az, her bir ağacımız bizim için çok kıymetli. Çok büyük geçmiş olsun" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Gaziantep'teki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

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