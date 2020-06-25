Son Dakika | Gaziantep'teki 'torbacı' operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika

Son Dakika | Gaziantep'teki 'torbacı' operasyonuna 10 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

GAZİANTEP'te, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Hacıbaba, Çağlayan, Gazikent, Karşıyaka ve Onat Katlar mahallelerindeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin kilitli kapıları koçbaşı ile kırarak içeri girdiği operasyonda, narkotik köpekleri yardımıyla arama yapıldı. Drone ile tarama yapıldı.

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Aramada, 1 kilo 300 gram esrar, 230 gram eroin, 350 gram metamfetamin, 80 uyuşturucu hap, 81 şişe kaçak içki, 8 kök kenevir, 4 hassas terazi, 3 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Emniyet Müdürlüğü, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Gaziantep'teki 'torbacı' operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika

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