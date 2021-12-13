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GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 21 TUTUKLAMA - Son Dakika

GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 21 TUTUKLAMA

13.12.2021 12:39

GAZİANTEP'te, son 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 375 şüpheliden 21'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP'te, son 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 375 şüpheliden 21'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 375 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 743 gram metamfetamin, 975 gram bonzai, 262 gram esrar, 70 gram eroin, 215 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanırken, 354'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 21 TUTUKLAMA
GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 21 TUTUKLAMA
GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 21 TUTUKLAMA
GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 21 TUTUKLAMA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 21 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 21 TUTUKLAMA - Son Dakika
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